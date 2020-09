L’area artigianale di Piazza Armerina, il sindaco Cammarata:”così si crea ricchezza”

“Finalmente l’area artigianale di Piazza Armerina, situata nei pressi della periferia nord della città, potrà popolarsi di artigiani e aziende”. La dichiarazione è del sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata che continua: “Uno dei punti più qualificanti del programma elettorale per il quale sono stato eletto riguardava l’area artigianale di Piazza Armerina che, bloccata da anni, rischiava di trasformarsi in grande opera incompiuta. Grazie al nostro impegno e alla nostra lungimiranza oggi la nostra città offrirà un’opportunità in più a chi vorrà fare impresa”.

“Abbiamo risolto, anche ascoltando e accogliendo i suggerimenti di alcuni professionisti locali e facendo prevalere il nostro punto di vista, uno dei problemi che impedivano alle aziende di investire nell’acquisto del lotto di terreno e nella costruzione dei capannoni. In particolare – continua Cammarata – l’ostacolo più grande era rappresentato dai limiti imposti dal regolamento che costringevano gli artigiani a sostenere un costo troppo alto per la realizzazione dei capannoni. Ora sarà necessario un passaggio in Consiglio comunale che potrà attuare la modifica del regolamento, a seguito del parere reso dalla sovraintendenza. Vi sono già diverse manifestazioni d’interesse per un’area finalmente appetibile che darà un grande impulso all’economia del territorio”.

“Oggi la costruzione dei capannoni – conclude il sindaco – avrà meno vincoli e quindi potrà rispondere meglio alle esigenze finanziarie e di investimento delle aziende. Il lavoro svolto sull’area artigianale, le energia utilizzate per renderla fruibile, è l’esempio più evidente di come la nostra amministrazione intende lo sviluppo economico di questa città, non trasformando il comune in un postificio come qualcuno, più con le promesse che con i fatti, nel passato ha tentato di fare ma trasformando la macchina comunale in un generatore di opportunità. Solo così si costruisce vera ricchezza basata sull’incremento delle occasioni di crescita e dei posti di lavoro “.