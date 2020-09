Programmi TV: Grande Fratello Vip, il cast completo.

Undici donne, nove uomini. E’ questa la composizione del cast che affronterà la casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello. La storica trasmissione, nella sua versione Vip, torna dunque ad allietare con le sue trame, i suoi intrighi e tutto il carico emozionale con cui la farciscono gli autori per gli italiani alla ricerca di emozioni… altrui. Quest’anno il cast è di tutto rispetto e non è difficile individuare chi, dopo la prima serata di convenevoli, accenderà le polveri per scalare, così come sperano gli autori, ancora una volta i dati Auditel.

Nato con la veste di un “esperimento sociale” dopo vent’anni, con alti e bassi, il GF ha dato e ridato notorietà, ha fatto discutere l’italietta, fornito materiale a trasmissioni e giornali di gossip. Sconfinando spesso nel trash, ha ormai svestito da tempo i panni della “trasmissione scientifica” che ricevette un Telegatto tra le imprecazioni di Alessandro Cecchi Paone per trasformarsi in un tormentone televisivo a cui solo il colto Signorini ha ridato un po’ di senso artistico.

Questi i partecipanti di quest’anno

Nel cast figurano Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Matilde Brandi e di altri nomi già noti nel mondo dei reality: Dayane Mello, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta con sua figlia Guenda Goria. Le attrici Adua Del Vesco e Myriam Catania, rispettivamente ex di Gabriel Garko, che ha detto no al reality, e di Luca Argentero. Ci sarà anche la conduttrice Stefania Orlando e la modella e influencer Francesca Pepe, ex di Vittorio Sgarbi e Miss Europa 2016.

Non trascurato dagli autori neanche il lato “parenti potenti” con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. In arrivo, dopo l’Isola dei famosi, anche Paolo Brosio, e dell’influencer Tommaso Zorzi. A concludere il cantante Fausto Leali, l’attore Massimiliano Morra, i semisconosciuti Fulvio Abbate, Pierpaolo Petrelli e l’ex tronista Andrea Zelletta.

