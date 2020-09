Coronavirus – Un caso a Barrafranca

Il sindaco Fabio Accardi (nella foto) ha annunciato ieri sera la presenza di un caso di Covid19 a Barrafranca. Si tratta di un contagiato asintomatico e, anche se per precauzione sono stati chiusi gli uffici per sanificazione comunali in cui l’uomo si era recato , il sindaco rassicura che la situazione è sotto controllo ma invita comunque i suoi concittadini a mantenere sempre alta la guardia mantenendo attive tutte quelle azioni di prevenzioni ben note.