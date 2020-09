Quarantasettenne di Catenanuova aggredisce un poliziotto in autostrada

Domenica scorsa una pattuglia della polizia che faceva servizio lungo l’autostrada A19 ha notato un’auto ferma sulla corsia di emergenza, così come accade di solito, i due agenti sono fermati per un controllo e per prestare aiuto. In questa occasione si sono trovati davanti un individuo che ha subito iniziato ad inveire contro i due e che, visibilmente alterato, si è scagliato contro un agente ferendolo al volto.

L’uomo, quarantasettenne di Catenanuova con precedenti penali, è stato prontamente immobilizzato e condotto alla caserma della stradale dove è stato facile appurare l’utilizzo eccessivo di alcol con la conseguente contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, oltre ai reati di violenza, minaccia, oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. All’agente ferito è stata riscontrata una “contusione allo zigomo sinistro ed alla mano destra” refertati con una prognosi di 5 giorni.