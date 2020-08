Strano ma vero:defunta romagnola mostra il dito medio nella foto del manifesto funebre.

In base a quanto riporta il Corriere dell Sera nell’antica Roma il gesto del dito medio alzato era accompagnato dalle parole «digitus impudicus», traducibile come «dito impudente». Chissà se l’anziana signora romagnola che appare nei manifesti mortuari mostrando i dito medio era a conoscenza della lunga storia che accompagna questo gesto di sfida diventato popolare già nell’antica Grecia. La fotografia, diventata virale in internet, è stata scelta dai parenti della donna che hanno chiarito i motivi dell’audace scelta con una dichiarazione rilasciata dalla figlia al Resto del Carlino e ripresa da Today. „“Mia mamma è nata nell’epoca sbagliata, è stata una specie di femminista ante litteram. Aveva una grande apertura mentale, ed era un tipo originale. Ad esempio, se osavi alzare le mani te le ridava, uomo o donna che fossi. Se il marito l’avesse tradita l’avrebbe ripagato della stessa moneta e così via. A noi figli ha sempre detto: ‘non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno’. Utilizzeremo la stessa foto del manifesto per la lapide funeraria”. Una curiosità: il 24 settembre 2010 a Milano il celebre artista Maurizio Cattelan del dito medio ne ha fatto una statua situata di fronte a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa (nella foto della testata).

La signora romagnola verrà ricordata come la prima a essere immortalata sulla sua tomba in una foto mentre esibisce il gesto del dito medio. Siamo convinti che qualche emule prima o poi sceglierò il gesto dell’ombrello.