L’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina si prepara a riprendere le attività didattiche

L’IIS “Majorana-Cascino” si è preparato a riprendere al meglio le attività didattiche in presenza a partire dal 1° settembre prossimo, con lo svolgimento in presenza delle attività di recupero carenze (PAI/PIA) dal 14 settembre 2020 con l’inizio delle lezioni scolastiche in presenza.

In questo periodo stiamo cercando di fare del nostro meglio per preparare gli ambienti scolastici e le aule, i laboratori, le palestre alle attività didattiche nel rispetto delle regole di sicurezza« – afferma la dirigente Lidia Di Gangi – Tutto il personale Docente e ATA lavorerà per accogliere ordinatamente gli Studenti e per realizzare le attività didattiche nel rispetto delle regole di sicurezza. L’orario delle lezioni rimarrà invariato; l’ingresso a Scuola, così come l’uscita da Scuola al termine delle lezioni, avverrà utilizzando tutte le porte di accesso a scuola per evitare assembramenti.

«Le misure prese – continua la dirigente – sono atte a favorire una adeguata sicurezza pur mantenendo le caratteristiche di socialità e serenità, che la scuola deve privilegiare. Le indicazioni potrebbero essere integrate o modificate nel corso dell’A.S. 2020-2021 in conseguenza dei pronunciamenti governativi e ministeriali a seconda dell’andamento dell’emergenza da Covid- 19. Le comunicazioni relative all’organizzazione scolastica saranno ulteriormente aggiornate e specificate dagli Organi Collegiali e dai Dipartimenti Disciplinari, che si riuniranno per la progettazione didattica ed educativa dei Consigli di Classe nel mese di settembre prossimo. Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente in attesa di poterci finalmente rivedere in presenza e augurarci di persona buon anno scolastico 2020-2021″