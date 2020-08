FLC-CGIL Sicilia : a Enna il 28 in un convegno si ci interroga sul nuovo anno scolastico

Il convegno regionale dei dirigenti scolastici della Flc Cgil Sicilia che s svolgerà a Enna il 28 agosto tenterà di dare alcune risposte alle tante problematiche che in questi giorni i dirigenti scolastici stanno affrontando per far fronte all’imminente inizio del nuovo anno scolastico. Mancano banchi, aule, ci sono dubbi sulle modalità di svolgimento delle lezioni e sulla prevenzione attraverso i tamponi. Un quadro alquanto confuso nel quale si innesta anche la potenziale responsabilità penale degli stessi dirigenti scolastici. (nella foto una soluzione adottata in cina per tutelare la sicurezza dei bambini e del personale).