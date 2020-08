Agira: Campione( Forza Italia)”Troppe tasse, Forza Italia contro sindaco uscente Greco”

Comunicato Stampa

“Ad Agira in questi anni si sono registrate troppe tasse per i cittadini e scarsa attenzione per le problematiche del territorio, Forza Italia scendera’ in campo con autorevoli rappresentanti del partito contro il sindaco uscente Maria Greco. Non permetteremo che Agira sia isolata politicamente da una visione politica ristretta e priva di interesse per le molteplici problematiche delle imprese e dei cittadini. Forza Italia a tutti i livelli coinvolgera’ i suoi massimi rappresentanti per garantire i giusti collegamenti istituzionali per un’ alternativa politica competente e credibile.” Lo rende noto il Commissario provinciale di Forza Italia e vice sindaco di Leonforte Salvo Campione