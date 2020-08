A Barrafranca durante un controllo la polizia trova la droga in un insolito nascondiglio.

Il silenzio è prezioso, è d’oro si dice, ma questa volta è proprio il silenzio ad aver tradito un uomo che, dopo essere stato fermato ad un posto di blocco dalla polizia mentre viaggiava su un auto in compagnia di un amico, non ha proferito parola durante i controlli, neanche quando gli agenti gli hanno rivolto alcune domande. Il fatto ha insospettito i tutori dell’ordine che non hanno tardato a capire che l’uomo non proferiva parola per il semplice fatto che aveva la bocca occupata a nascondere un qualcosa che poi è risultato essere una bustina piena di cocaina (vedi foto). Il fatto è accaduto a Barrafranca e gli individui fermati erano noti alle forze dell’ordine. L’uomo che celava la droga è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente.