Enna – Festa Maria Santissima di Valverde Dal 23 Agosto inizia la settimana principale dei festeggiamenti

A due settimane dalle celebrazioni eucaritiche iniziate nel Santuario di Valverde, Domenica 23 Agosto sarà il giorno dell’esposizione del simulacro di Maria Santissima di Valverde. Anche quest’anno si sta registrando un’ampia partecipazione di fedeli e devoti alla Madonna di Valverde le cui solennità sono iniziate il 3 Agosto tenendo conto e applicando il protocollo d’intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire la partecipazione ai riti in sicurezza. Ad anticipare l’esposizione del simulacro il programma domani sarà, questa sera Sabato 22, la Messa delle ore 20,00 e la celebrazione della “Via Matris” alle ore 21,00. Domani, giorno dell’esposizione di Maria Santissima di Valverde, la messa sarà alle ore 20,00. Fitto il programma eucaristico della settimana dal 24 al 30 Agosto ed in particolare con le messe

“dedicate” così strutturate:

Lunedì 24: Celebrazione Eucaristica per il Volontariato

Martedì 25: Celebrazione Eucaristica per le Missioni

Mercoledì 26: Celebrazione Eucaristica per i Procuratori, motociclisti e i giovani h 21,00 Adorazione Eucaristica

Giovedì 27: Anniversario della dedicazione della Chiesta Celebrazione Eucaristica per la Famiglia

Venerdì 28: Celebrazione Eucaristica con la Comunità Parrocchiale

Sabato 29: h 09,30 Tradizionale “Messa delle Verginelle”

h 19,00 Celebrazione Eucaristica

h 20,00 Celebrazione Solenne dei Primi Vespri

h 24,00 “Preghiera a Maria”.

DOMENICA 30 – Giorno della Festa

Ore 7:00, 8:30, 10:00 Celebrazioni Eucaristiche

Ore 11:30 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Mons. Vincenzo Murgano

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica dei Confrati

Ore 20:00 Celebrazione Eucaristica

Da Lunedì 31 a Sabato 5 Settembre

Ore 20:00 Celebrazione Eucaristica

Domenica 6 Settembre

Ore 20:00 Celebrazione Eucaristica e chiusura dei festeggiamenti.

Tutte le celebrazioni potranno essere seguite in diretta streaming sulla pagina Facebook

“Confraternita Maria SS.ma di Valverde – Enna” (link

https://www.facebook.com/groups/confraternitavalverdeenna )

Pagina Facebook