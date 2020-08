Troina – Un giovane operaio muore in un incendio

Nel tardo pomeriggio di ieri è deceduto al Cannizzaro di Catania, a causa delle gravi ustioni subite durante un incendio, un operaio 25enne originario di Pescara. L’incidente è accaduto nei pressi di Troina mentre l’uomo stava lavorando ad un traliccio per una ditta che effettua lavori per conto terzi. Sembra che a causa di alcune scintille generatesi nei pressi del traliccio sarebbe scoppiato un incendio. Il 25enne, tentando di mettersi in salvo, sarebbe caduto fratturandosi una caviglia. Le fiamme lo avrebbero raggiunto e avvolto senza lasciargli scampo. Sull’episodio indaga la procura di Enna.