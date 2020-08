Agira – Cristina Valenti: “L’Unicredit di Agira non è in chiusura”

“Comunico che dalle notizie di mia conoscenza la filiale di Agira non è in chiusura e non risulta nemmeno tra quelle proposte in chiusura nel vigente piano industriale dell’ UniCredit. Continua con responsabilita’ l’ impegno al servizio del nostro territorio.” Lo rende noto il Consigliere di opposizione Cristina Valenti.