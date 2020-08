Come sembrare più abbronzati con i colori dell’abbigliamento

Per esaltare l’abbronzatura è importante scegliere i colori giusti anche per i tuoi outfit: quando indossi le sfumature giuste infatti, il tuo incarnato viene valorizzato e la tintarella diventa protagonista rendendo il tuo incarnato radioso. Che si tratti di accessori, abbigliamento oppure scarpe, durante il periodo estivo per esaltare l’abbronzatura puoi indossare colori come il bianco e l’azzurro, ma anche il verde e il corallo. Ecco i 5 colori da mettere in valigia per sembrare più abbronzata.

Bianco

È il colore estivo per eccellenza, quello più indossato per esaltare la prima abbronzatura: il bianco è uno di quei colori versatili e facili da abbinare, e che sta bene a tutti. Perfetto per vestiti leggeri e freschi, pantaloni oversize e gonne, ma anche per salopette, tute e top. Tra i capi che non possono mancare nella valigia estiva c’è sicuramente un abito in sangallo, perfetto per le serate estive in riva al mare o per i party in piscina. Scegli un bianco ottico se la tua abbronzatura vira al mattone, oppure in bianco panna se quando ti abbronzi il tuo incarnato diventa dorato.

Verde

Acceso e brillante, il verde è uno dei colori perfetti per l’estate: puoi indossarlo in tantissime sfumature ma quelle che esaltano di più l’abbronzatura sono il verde smeraldo e il verde lime, adatti da sfoggiare con gonne, culotte e abiti corti e svolazzanti. Lo puoi abbinare al denim e al bianco, oppure creare outfit a contrasto e abbinarlo a una nuance complementare come la palette dei rosa. Il verde smeraldo per esempio è ideale da abbinare al fucsia acceso, il verde pastello al rosa cipria, il verde salvia al rosa antico.

Corallo

Anche il corallo è uno dei colori più hot per l’estate: perfetto da indossare per le carnagioni dorate e bronzate con sottotono caldo, lo puoi scegliere come come colore di decorazione su fantasie chiare come il bianco e il panna, oppure come monocolore se vuoi un look vivace e frizzante che non passi inosservato. L’unica regola è indossarlo in abbinamento a colori caldi oppure con nuance in netto contrasto.

Azzurro

Fresco, luminoso e brillante: l’azzurro è un colore perfetto per le occasioni più eleganti dove vuoi indossare un look raffinato ed esaltare allo stesso tempo la tua tintarella. Perfetto per le gonne se indossato insieme a top bianchi oppure blu elettrico, ma è ideale anche per vestiti floreali oppure a pois in contrasto. Indossalo per esaltare le abbronzature color mattone e quelle più delicate tipiche della stagione armocromatica dell’inverno.

Blu elettrico

Un colore frizzante e vivace, che sa essere allo stesso tempo elegante ma anche sbarazzino: il blu elettrico è la nuance perfetta per vestiti, salopette e jumpsuit se vuoi un look curato e originale. Una nuance che sta bene soprattutto a chi ha colori scuri e profondi, ma che se indossato nel modo corretto dona anche alle bionde.

Fonte:Fanpage