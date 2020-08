Piazza Armerina,turismo: un buon risultato della Villa romana del Casale nel fine settimana del Ferragosto.

Tenendo conto del Covid19 e dell’andamento negativo del mercato, il turismo verso i siti culturali siciliani ed in particolare verso le zone archeologiche della Sicilia non ha deluso le aspettative. I visitatori sono stati nello scorso fine settimana 31.043 per i siti più noti. La Valle dei Templi e Taormina hanno come sempre ottenuto i risultati migliori, le presenze sono state rispettivamente 10.144 e 6.631. Se queste due mete simbolo degli itinerari turistici siciliani hanno avuto un ottimo riscontro non meno importanti sono stati i numeri di altre località come la Villa romana del Casale che, sempre nel fine settimana, è stata meta di 2.037 visitatori.