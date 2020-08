Mirko Gloria: il cestista piazzese da 203cm . Fisicità e tecnica

Vi presentiamo in questa pagina una eccellenza piazzese. Si tratta di Mirko Gloria un cestista piazzese che gioca ai massimi livelli in Italia.

Natio di Piazza Armerina, 203 cm per 100 kg, Gloria inizia la trafila cestistica nel suo paese d’origine, poi a 15 anni la sua prima vera esperienza a Caltanissetta dove, con i compagni, termina il campionato al 3° posto. Ritorna a Piazza Armerina per l’U17 Regionale e vince insieme alla propria squadra il campionato. A 17 anni si trasferisce a Roseto: con gli Sharks gioca in Under 19 Eccellenza arrivando fino all’Interzona ed esordendo in serie B, poi l’anno successivo disputa il campionato Under 19 Nazionale ed esordisce a soli 18 anni in DNA Silver. Nel 2014-2015 si trasferisce a Giulianova (Serie B) arrivando fino ai playoff. Sempre nello stesso anno arriva per lui l’importante chiamata di coach Sacripanti in Nazionale Under 20 e partecipa a parecchi raduni (Acqua Acetosa- Roseto- Domegge di Cadore) arrivando fino all’ultima scrematura per entrare nei 12 per gli Europei. L’anno successivo torna in Sicilia, a Trapani in A2, dove disputa un buon campionato, con la squadra che arriva fino al 1° turno playoff. Nel 2016 ritorna a Roseto in A2 ma, durante un’amichevole precampionato, subisce un brutto infortunio al legamento del crociato destro che lo terrà lontano dal parquet per circa sei mesi. Nella seconda parte del campionato 2017, viene ingaggiato dalla Stella Azzurra di Roma centrando la salvezza con cifre in crescendo (dai 2.7 delle ultime sette gare di regular season, i punti lievitano a 9.3 di media nei playout). Dal 2017 al 2019 è protagonista con Borgosesia: nella prima stagione sul parquet del Loro Piana chiude a una media di 10 punti e 6 rimbalzi, che ne fanno un punto fermo di coach Bolignano anche per la stagione successiva in cui Gloria si conferma come uno dei giovani lunghi più produttivi del girone A coi suoi 13.4 punti e 9 rimbalzi a partita (terzo rimbalzista del girone). Inizia la scorsa stagione a Pavia, con uno score 9 punti e 7.4 rimbalzi a gara, poi si trasferisce ad Olginate dove “chiude” fino allo stop forzato con una media di 11.7 punti e 7.4 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

