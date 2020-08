Palio dei Normanni – Sarà l’attore Marco Basile a interpretare il Conte Ruggero

Questa mattina alla biblioteca comunale si è svolta la presentazione ufficiale della 65 esima edizione del Palio dei Normanni . Nell’occasione è stato presentato alla stampa l’attore che interpreterà il ruolo del Conte Ruggero, Marco Basile, e il drappo del Palio dipinto da Maurizio Tomasello.

Non ci sono novità rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi. La manifestazione si articolerà in due giorni con tre appuntamenti. Due si svolgeranno giorno 13 in piazza Cattedrale, a numero chiuso e a pagamento con una capienza massima di 400 spettatori , uno si svolgerà al campo sportivo il 14 agosto sempre per 400 spettatori. Il costo del biglietto, prenotabile via internet, è di 16,50 euro.

Solo la la Quintana del Saraceno di giorno 14 verrà trasmessa in diretta streaming, mentre per giorno 13 verranno veicolati sulla rete degli spezzoni. Ovviamente le strade della città , a causa delle norme anti-covid, non verranno percorse dal solito corteo.

Questo il drappo 2020 e l’autore Fabrizio Tomasello