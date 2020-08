Enna – Approvazione dei documenti di protezione civile delle dighe

Si comunica che in data odierna il Prefetto ha provveduto con proprio decreto – come previsto al punto 6, dalla circolare P.C.M. n. DSTN/2/7019 del 29 marzo 1996, recante “Disposizioni inerenti l’attività di Protezione Civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti Dighe” ed a seguito della definizione dell’iter istruttorio da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo, all’approvazione dei documenti di protezione civile inerenti le dighe Ancipa e Pozzillo, gestite da ENEL Green Power S.p.A, Nicoletti, Olivo e Villarosa , gestite dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio Gestione Infrastrutture per le Acque.

Nei predetti documenti sono state specificate ed aggiornate le condizioni per l’attivazione del sistema di protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti gli impianti di ritenuta o una loro parte e rilevanti ai fini della sicurezza delle dighe e dei territori di valle (“rischio diga”) e nel caso di attivazione degli scarichi delle dighe stesse, con portate per gli alvei di valle che possono comportare fenomeni di onde di piena e rischi di esondazione (“rischio idraulico a valle”), ai sensi della Direttiva P.C.M. dell’8 luglio 2014. Gli stessi, per una opportuna diffusione, sono stati pubblicati in una apposita sezione (Protezione Civile Piani di Emergenza) del sito ufficiale della Prefettura, che verrà progressivamente integrata con i documenti, in corso di definizione da parte del predetto organo periferico del Servizio nazionale dighe, dei restanti invasi presenti nel territorio provinciale, nonché dei piani di emergenza dei siti a rischio di incidente rilevante e di quelli adibiti a stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sempre presenti in questo territorio.