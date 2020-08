Si costituisce il comitato elettorale “Francesca Draià Sindaco di Valguarnera”

COMUNICATO STAMPA

In previsione della campagna elettorale che ci porterà alle elezioni amministrative del Comune di Valguarnera di ottobre, nasce il Comitato Elettorale a sostegno della Lista Civica “FRANCESCA DRAIA’ SINDACO DI VALGUARNERA”. Cittadini e singole personalità che hanno deciso di partecipare attivamente per raggiungere l’obiettivo di dare continuità all’azione politico-amministrativa del nostro amato paese: insegnanti, attivisti in associazioni culturali e di impegno civile, liberi professionisti, operai, giovani e pensionati, donne e uomini tutti uniti per Francesca Draià Sindaco. Il Comitato, costituito presso la sede di Piazza Garibaldi (Canale) n°1, non sarà una mera vetrina elettorale, ma avrà il delicato compito di coordinare volontari e attivisti in modo da rendere chiari e accessibili alla comunità, gli obiettivi del programma di mandato e i valori del candidato sindaco e della compagine a suo sostegno. Il dialogo con la gente è tutto: fare politica significa stare fra le persone che lavorano, che fanno impresa, che si occupano del sociale e volontariato per ascoltare, dare risposte e trovare soluzioni INSIEME.

Si apre alla città di Valguarnera un luogo dove queste esigenze potranno essere sviluppate in un agenda comune.

Il leit motiv del Comitato a sostegno di Francesca Draià sarà: inclusione, entusiasmo e futuro. Vi aspettiamo numerosi!

IL COMITATO ELETTORALE A SOSTEGNO DELLA LISTA CIVICA “FRANCESCA DRAIÀ

SINDACO DI VALGUARNERA”