Piazza Armerina, meteo – Il ritorno del caldo estivo e fine dei temporali

Dopo l’instabilità pomeridiana dei giorni scorsi, La stagione estiva, nel corso dei prossimi giorni, tornerà gradualmente a rialzare la voce, in quanto la circolazione depressionaria, in quota, responsabile dell‘instabilità di questi giorni, localmente intensa, tenderà gradualmente a portarsi verso levante ed ad attenuarsi, sotto la spinta di un cuneo di alta pressione di matrice africana.

Sarà il sole quindi protagonista dei prossimi giorni anche se nella giornata di martedì non mancheranno, specie nelle aree interne, degli addensamenti nuvolosi, localmente intensi associati a possibili precipitazioni.

Una maggiore stabilità atmosferica, comporterà anche un graduale rialzo delle temperature, che lentamente ed inesorabilmente, tenderanno ad aumentare e a riportarsi al di sopra delle medie stagionali.

Entriamo nei dettagli :

Martedì 11 Agosto

Sarà una giornata ancora instabile nel pomeriggio con rischio di temporali

Temperature : 30°C / 17°C

Mercoledì 12

Sarà una giornata soleggiata calda

Temperature : 31°C / 17°C

Giovedi 13 Agosto

Cielo sereno, temperature : 33°C / 18°C

Venerdi 14 Agosto

Cielo sereno, temperature : 34°C / 18°C

Sabato 15 Agosto

Cielo sereno caldo

Temperature : 35°C / 19°C