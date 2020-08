Gemellaggio culinario con il Palio dei Normanni. Il 12 agosto Apericena a base di canapa sativa light

Comunicato

L’Associazione Professional Group of chef & Pastry Chef Italia -Malta e l’azienda agricola l’Erba del Prof. in occasione del Gemellaggio del Palio dei Normanni che si svolgerà nella città di Piazza Armerina (EN), giorno 12 agosto, presso Sala delle Luci, darà il benvenuto alla delegazione di Malta. Per l’occasione l’Associazione PGCPC Italia -Malta ha organizzato un’apericena, con prodotti di eccellenze locali e food innovation a base di canapa sativa light

Il Presidente PGCPC ITALIA – MALTA

Chef Salvatore Pizzo