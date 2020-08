Piazza Armerina – Luoghi da amare: la villa Garibaldi ha bisogno di un ciclo costante di pulizia e manutenzione

E’ di questa mattina l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale che presto, dopo la pulizia e la messa in sicurezza della parte superiore, verrà riaperta al pubblico la Villa Garibaldi che ormai da decenni vive in uno stato di parziale abbandono. All’interno del grande spazio verde vengono effettuati solo interventi sporadici di pulizia ma, come molti ricorderanno, una volta era curata quotidianamente da personale specializzato. Eppure i viali, le siepi, gli alberi della villa Garibaldi tanti anni fa erano considerati il fiore al’occhiello della città e il loro insieme creava uno spazio molto rispettato da tutta la comunità piazzese. Oggi potrà sembrare strano ma ricordo che si entrava alla villa con un pizzico di timore reverenziale per qual luogo. Le amministrazioni degli ultimi decenni hanno quasi sempre ignorato la Villa Garibaldi e nel bilancio comunale il capitolo di spesa relativo al verde pubblico è sempre risultato troppo esiguo per consentire alla città di avvalersi di un giardiniere che la tenesse in ordine. Anche questa volta verrà ripulita, riaperta ma continuerà a mantenere quel suo aspetto malinconico tra l’indifferenza di molti e i ricordi di qualcuno.