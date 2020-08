Domani 8 agosto la prima raccolta di sangue con l’autoemoteca a Calascibetta.

Si terrà domani 8 agosto 2020 la prima raccolta di sangue con l’autoemoteca a Calascibetta. Dopo tanti anni di inattività, dovuti all’entrata in vigore della normativa sull’accreditamento istituzionale, l’AVIS di Calascibetta finalmente potrà tornare a fornire il servizio ai suoi associati. L’autoemoteca sosterà a Calascibetta in Via Maddalena 139, vicino agli ex Ambulatori ASP, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Si dichiara soddisfatto Francesco Spedale, il Direttore f.f. del SIMT, Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Enna, per gli importanti passi avanti effettuati negli anni nel campo della promozione e diffusione della raccolta del sangue. “Nel nostro lavoro – commenta il dott. Francesco Spedale – è importante la promozione ma anche dotarsi di strumenti che garantiscano la possibilità di raggiungere capillarmente tutto il territorio. In tale contesto s’inserisce l’impegno della Direzione strategica che, credendo da sempre nell’importanza dell’attivita’ trasfusionale quale settore nevralgico per il funzionamento di tutti i servizi, ha sempre investito per potenziare e migliorare l’attivita’ dei SIMT. Un ringraziamento va anche a tutto il personale dei tre SIMT che, conscio dell’importanza della raccolta di sangue nei mesi estivi, è sempre disponibile per questa attività.”