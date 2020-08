Piazza Armerina, Villa Garibaldi. Il presidente del Casalotto Arena: “sembra una discarica”

“Non voglio fare polemiche sterili ma non posso fare a meno di evidenziare la situazione della villa Garibaldi, chiusa al pubblico e completamente abbandonata a se stessa. Chiedo al sindaco di intervenire a nome dei tanti cittadini che in queste ore mi stanno contattando per avere spiegazioni dopo la pubblicazione nei social di alcune foto che testimoniano lo stato di abbandono di una delle zone più belle di Piazza Armerina. Sacchi di immondizia e crescita incontrollata delle sterpaglie hanno reso la villa molto simile ad una discarica”. Questa la dichiarazione del presidente del quartiere Casalotto, Aldo Arena alle quali risponde il sindaco di Piazza Armerina , Nino Cammarata confermando che la villa Garibaldi è chiusa ma che in questi giorni, dopo una importante opera di pulizia, verrà riaperta.