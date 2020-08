Piazza Armerina – In piazza Cascino biciclette sui marciapiedi e pedoni in pericolo.

Quella di scorrazzare con le biciclette sui marciapiedi facendo lo slalom tra i passanti, magari su una ruota sola, è ormai diventata una moda che mette a rischio chi passeggia al centro di Piazza Armerina. Ieri sera abbiamo assistito in piazza Cascino ad una serie di evoluzioni da parte di un nutrito gruppo di ragazzini che hanno rischiato più di una volta di investire i passanti. Pare anche che qualcuno tra gli improvvisati equilibristi, ripreso per il suo comportamento, abbia risposto in malo modo con atteggiamenti da “bullo di quartiere”. Quello di ieri non è un episodio isolato ma una sorta di sfida tra i ragazzini che dura da tempo. Sarebbe utile che la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine intervenissero per sequestrare qualche bici e richiamare i genitori ad un maggiore controllo su come passano il tempo libero i propri figli. Non vorrei che qualcuno di questi ragazzini crescesse pensando che trasgredire le regole è sempre possibile e che non vi è alcuna autorità che può fermarli.