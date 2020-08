Meteo Piazza Armerina – Temperature più miti per questo inizio settimana

Per l’inizio di questa settimana si prevede una diminuzione dell temperature. Oggi la massima non supererà i 34 gradi. Questa la situazione per i prossimi giorni.

Martedi 4 agosto

Cielo nuvoloso

Temperature : 32°C / 16°C

Mercoledì 5 agosto

Cielo soleggiato

Temperature : 29°C / 14°C

