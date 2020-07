Istituito a Leonforte, all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza, il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenza

Sotto la direzione del Dr. Claudio Millia, il centro effettuerà le visite per la trattazione dei soggetti affetti da demenza e da altre patologie cronico neurodegenerative, quali il Morbo di Parkinson e la Sclerosi Multipla. L’Ambulatorio sarà attivo, a partire dal 4 agosto ‘20, ogni 15 giorni, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per poi, successivamente, operare settimanalmente. “Obiettivo del Centro – puntualizza il dr. Giuseppe Bonanno, Direttore del Distretto Sanitario di Agira – è la presa in carico dei pazienti con Demenza per accompagnarli nel percorso di assistenza intra ed extraospedaliera nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna”.

A seguito di richiesta del Medico di Medicina Generale, con regolare prenotazione presso il CUP, saranno garantite le seguenti prestazioni: Diagnosi precoce, Terapia farmacologica e non, Piani Terapeutici, Riabilitazione, Assistenza Domiciliare Dedicata, Assistenza Semiresidenziale e Residenziale con ricoveri di sollievo e ordinari, Valutazioni relative alla ammissione ricoveri e dimissioni dei soggetti affetti da Demenza e/o Disturbi Cognitivi presso Ospedali, Istituti di Ricoveri ed RSA del territorio. “Per i pazienti affetti da queste tipologie di malattie, inoltre, sono in via di deliberazione da parte della Direzione Aziendale i PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Ambulatoriali), rappresentando il primo caso in Sicilia”.