Piazza Armerina – Le Isole pedonali nei week end. Inclusa per la prima volta anche via Umberto

“Da questo sabato e per tutto il mese di Agosto, per tutti i week end a venire, sarà istituita l’isola pedonale anche nel centro storico: le micro-pedonalizzazioni avverranno dalle ore 19:30 alle 24 nella via Mazzini, via Garibaldi, via Marconi e via Umberto oltre all’apertura della Villa Ciancio in via Roma”. A dichiararlo l’assessore Ettore Messina