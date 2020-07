Meteo – Caldo e un pizzico d’afa per il fine settimana a Piazza Armerina

Protagonista dell’ultimo fine settimana del mese principe dell’estate sarà l’alta pressione, grazie all’espansione su buona parte del Mediterraneo di un vasto campo anticiclonico di matrice nord-africana. L’anticiclone c manterrà comunque i suoi massimi stabilmente sul nord-Africa non arrecando quindi condizioni di caldo particolarmente eccezionali.

Avremotempo stabile e caldo in aumento soprattutto nelle zone interne con picchi di oltre +35 °C; valori più contenuti lungo le aree costiere ma con tassi di umidità più elevati che renderanno il clima particolarmente afoso.

Entriamo nei dettagli.

Venerdi 24 Luglio

Cielo sereno

Temperature : 34°C / 20°C

Sabato 25 Luglio

Cielo prevalentemente soleggiato

Temperature : 35°C / 18 °C

Domenica 26 Luglio

Cielo sereno

Temperature : 32°C / 17 °C

A cura di

David Cartarrasa

