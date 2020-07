Camera di Commercio di Palermo ed Enna: presentazione del “Bando Voucher Digitali I4.0

Promozione dell’innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese delle province di Palermo ed Enna: mercoledì prossimo 22 luglio, alle 10, si terrà il webinar di presentazione del “Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2020”, che prevede uno stanziamento complessivo di 227.000 euro per finanziare progetti finalizzati all’introduzione di tecnologie digitali. Il network nazionale “Industria 4.0”, approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, riconosce il ruolo delle Camere di Commercio italiane a supporto della digitalizzazione delle imprese: il Punto Impresa Digitale (PID) è un servizio dedicato proprio alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle imprese di tutti i settori economici.

“Con questo nuovo bando – sottolinea il presidente Alessandro Albanese – si conferma l’impegno concreto della Camera di Commercio di Palermo ed Enna a sostegno delle micro, piccole e medie imprese. Di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo è prioritario aiutare le aziende verso percorsi di trasformazione digitale”.

Le richieste di voucher per l’acquisto di beni e servizi strumentali e per consulenza e/o formazione sulle tecnologie I4.0 dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco/Servizi e-gov di Infocamere dalle ore 8 del 10 settembre alle ore 21 del 10 ottobre 2020. I voucher avranno un importo massimo di 5.000 euro. Il bando completo e la modulistica sono pubblicati sul sito www.paen.camcom.gov.it alla sezione “Punto Impresa Digitale”.

All’incontro parteciperanno il presidente e il segretario Generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese e Guido Barcellona, Concetta Amato, digital coordinator, e Giusi Messina, digital promoter del PID della Camera di Commercio di Palermo Enna. Per partecipare iscriversi al link https://forms.gle/Kujv5eFtRUDudJ6e6.