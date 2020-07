Bomba d’acqua a Piazza Armerina ma nessun danno

50mm di acqua sono caduti oggi pomeriggio durante un forte temporale che si è abbattuto sulla città. No si registrano grossi danni a parte qualche qualche tombino saltato a causa della pressione dell’acqua in via Liberà. L’instabilità potrebbe causare anche nei prossimi giorni dei temporali in Sicilia che localmente potranno essere anche di forte intensità. Raccomandiamo a tutti la massima prudenza.

A cura di

David Cartarrasa

