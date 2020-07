Polemica Casalotto: il sindaco Cammarata risponde all’intervento dell’On. Lantieri.

Riceviamo dal Sindaco Nino Cammarata la seguente dichiarazione.

“Restiamo sorpresi dall’ennesimo intervento fuori luogo dell’onorevole lantieri, che come da lei dichiarato dovrebbe impegnare il proprio tempo in ben altre faccende. Abbiamo perfettamente inteso il senso dell’articolo di arena, e ribadiamo anche in questa sede, ex presidente del comitato quartiere casalotto, in quanto decaduto dalla carica, non per mera volontà di qualcuno, di assoluta scorrettezza istuzionale. Dispiace constatare che a questo punto, nell’intento, non è rimasto da solo.

Abbiamo ben chiaro il quadro in cui operiamo, tra vecchie e nuove progettualità, noi. Al rifacimento della via Carmine con la relativa rete idrica che servirà una fondamentale dorsale del quartiere, come confermato dall’onorevole, siamo costretti a ribadire che la nostra amministrazione ha portato a termine le fasi del progetto più complessivo del rifacimento dell’intera rete idrica del Casalotto, certamente, per opera dell’ente gestore Acquaenna guidata dall’ Ing. Bruno, che ha fin dal nostro insediamento, manifestato interesse e disponibilità.

Ci siamo già attivati con il Governo Musumeci per l’ottenimento del relativo finanziamento e siamo certi che l’onorevole Lantieri sarà al nostro fianco. Forse ci saremmo aspettato ben altro tipo di intervento, anche alla luce delle importanti novità che hanno riguardato il territorio della provincia, magari proprio in riferimento alla questione relativa alle tariffe dell’acqua. Non è accaduto. Peccato.

Suggeriamo per il futuro, al fine di una vera e leale cooperazione, nel rispetto dei ruoli, di tenere una comunicazione istituzionale più diretta con l’amministrazione comunale, in modo da fugare alla fonte oggi dubbio ed evitare inutili scivoloni istituzionali. Sempre che se ne abbia la voglia”.

Nino Cammarata

Sindaco di Piazza Armerina