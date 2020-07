Maurizio Prestifilippo eletto nel Consiglio nazionale di Confcommercio

Maurizio Prestifilippo, farmacista di 61 anni, Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Enna, è stato eletto, nel Consiglio nazionale di Confcommercio, che oggi ha riconfermato per acclamazione il Presidente uscente Carlo Sangalli.

Il nuovo Consiglio nazionale, eletto dall’Assemblea ordinaria che si è tenuta questo pomeriggio a Roma, avrà adesso il compito di eleggere, nei prossimi giorni, la Giunta ed i vicepresidenti.

L’elezione di Prestifilippo nel Consiglio nazionale di Confcommercio è senza dubbio un riconoscimento all’intenso lavoro sindacale svolto a livello territoriale, che ha visto la Confcommercio di Enna sempre in prima linea e protagonista in molte iniziative.

«La soddisfazione per la mia elezione al prestigioso ruolo – dichiara il Presidente Maurizio Prestifilippo – si coniuga con la responsabilità di dare voce agli imprenditori del nostro territorio a livello nazionale, affinchè si trovino strumenti utili per uscire dalla crisi. Il mio impegno sarà costante e determinato, sempre al servizio dei nostri associati».