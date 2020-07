Aldo Arena: “Il progetto per la rete idrica del Casalotto nato dalla collaborazione con l’On. Lantieri”

“L’idea di un progetto per il rifacimento della rete idrica del quartiere Casalotto, che AcquaEnna ha redatto e che presto verrà presentato all’assessorato regionale all’Energia con lo scopo di ottenere il relativo finanziamento, è nata alcuni anni fa ben prima dell’insediamento di Nino Cammarata come sindaco di Piazza Armerina”. La precisazione viene dal presidente del quartiere Casalotto , Aldo Arena, che aggiunge: “E’ positivo il fatto che il sindaco si interessi al nostro quartiere e che abbia inserito tra le priorità questa importante opera pubblica ma per correttezza d’informazione occorre precisare che l’idea progettuale nacque nel 2017, nel momento in cui il comitato del quartiere coinvolse l’On Luisa Lantieri che, pronta come sempre a intercettare le istanze della città, organizzò un incontro tra il comitato di quartiere e i vertici di Acquaenna”. “In questi anni L’On. Lantieri ha seguito lo sviluppo di quell’idea progettuale e oggi è pronta a seguirne il relativo iter per il finanziamento. Credo che questa mia precisazione – conclude Aldo Arena – fosse necessaria per dare merito sia al comitato di quartiere che all’On. Lantieri di quanto fatto per risolvere un problema legato all’erogazione idrica che riguarda una zona densamente abitata della città”.