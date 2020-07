“Slang” il nuovo singolo del rapper piazzese Simone Minacapelli

“Slang” è il nuovo singolo del rapper piazzese Simone Minacapelli. Simone a distanza di soltanto due settimane vuole riconfermare la sua vena produttiva rispondendo a modo suo, ovvero attraverso la sua musica, alle contraddizioni di una realtà che fa fatica ad accettare ma che legge tra le note come una sfida e non come una sconfitta, atteggiamento che dimostra come sia forte la voglia di essere protagonista della propria vita e non semplice spettatore.

Il brano “Slang” è stato pubblicato oggi pomeriggio accompagnato da un video realizzato da Rosario Furnari e che vede la collaborazione di Empi autore della HIT passaparola che abbiamo già presentato su queste pagine.