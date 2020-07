La Polizia di Stato di Enna firma protocollo d’intesa con l’Azienda Sanitaria Provinciale e le Associazione di Volontariato

Nei consolidati rapporti sviluppatisi in vari ambiti tra la Polizia di Stato di Enna, l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 di Enna e le Associazioni di Volontariato del territorio, si inserisce anche un protocollo d’intesa che permetterà di realizzare importanti sinergie mirate al conseguimento di più elevate professionalità da parte degli operatori, con un fine istituzionale comune: la salute e la sicurezza del cittadino.

Il protocollo d’intesa è stato firmato nella mattinata del 10 luglio 2020 presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna dal Questore di Enna, dr. Corrado Basile, dal Direttore Generale dell’A.S.P. n. 4 di Enna, dr. Francesco Iudica, e dai rappresentanti della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Enna, Antonio Giovanni Insinga, dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, Giuseppe Maria Vallone, dell’Associazione di Volontariato Misericordia di Enna, Filippo Sutera, e dell’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia Calascibetta, Davide Mancuso.

L’A.S.P. di Enna fornirà l’assistenza sanitaria infermieristica nel corso delle esercitazioni di tiro al fuoco del personale della Polizia di Stato, le Associazioni di Volontariato forniranno l’ambulanza con proprio autista e la Questura di Enna parteciperà ai progetti di prevenzione promossi dall’Azienda Sanitaria. e alle attività di formazione sulle norme di sicurezza da osservare in caso di emergenza sulle strade o nelle pubbliche calamità, sugli interventi di soccorso interessati da possibili atti criminosi così come su altri argomenti di comune e costante interesse come il delicato tema delle droghe, del “codice rosa” e della prevenzione della violenza di genere.

Prevenzione e contrasto, informazione e condivisione sono le parole che sintetizzano l’accordo. In un momento in cui, dopo il lungo periodo di contenimento dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, ci si prepara per la ripresa economica e sociale del Paese, si rafforza in questo modo una relazione che è considerata presupposto fondamentale a presidio della legalità e della pubblica sicurezza.