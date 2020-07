Piazza Armerina – Il Centro Italiano Femminile dona termoscanner alla comunità

In questo difficile periodo che stiamo tuttora attraversando per l’emergenza Corona virus, il Cif di Piazza Armerina, (Centro Italiano Femminile) è più che mai attivo e presente sul territorio e si affianca al Comune ed alla Protezione Civile , per varie iniziative a favore della Comunità. In quest’ottica pochi giorni fa, ha donato alcuni termoscanner che saranno destinati, ha dichiarato l’assessore Salvatore Cancare’, al Centro Anziani, alle Scuole, al pulmino per il trasporto dei disabili, ai cantieri di lavoro.

L’emergenza innescata dal Covid 19 ha messo in ginocchio le strutture sanitarie, ha innescato processi( dei quali non si ha ancora l’esatta dimensione) di depauperamento nella compagine sociale, ha aggravato la crisi di Enti e strutture pubbliche. “Un’ Associazione di ispirazione cristiana come il CIF, che da più di settant’anni, svolge opera di sussidiarietà nel sociale, sottolinea la Presidente Lucia Giunta, non può stare a guardare in questo momento di gravi difficoltà. Grazie all’impegno di tutte le socie ed al supporto del CIF provinciale, guidato dalla prof. ssa Rosalia Palidda, siamo riuscite a fornire a numerose famiglie in difficoltà, generi di prima necessità ed all’amministrazione comunale questi termoscanner.

E’ stato un momento importante di condivisione di valori cristiani e solidarietà, che vede il Cif ancora una volta, in prima linea in aiuto del territorio per migliorare la qualità della vita.

In questo momento storico così drammatico per la società intera, ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Non si tratta né di beneficenza né di carità -aggiunge la presidente – ma di contribuire a collaborare tutti insieme, ciascuno secondo le proprie disponibilità, per il benessere dell’intera collettività.”