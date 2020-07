Asp Enna – Da lunedì 13 luglio riapertura CUP

L’Azienda Sanitaria Provinciale, in linea con gli atti di indirizzo dell’Assessorato della Salute in tema di ripristino progressivo delle attività assistenziali dopo l’emergenza Covid-19, INFORMA CHE DA LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020 sono ripristinati gli sportelli fisici del CUP presso tutte le sedi preesistenti, per tutte le attività comprese quelle di riscossione; sono ripristinate le visite e le prestazioni differibili (D) e programmabili (P), comprese quelle di fisiokinesiterapia, presso TUTTI I SITI DI EROGAZIONE, territoriali e ospedalieri; è ripristinato il Portale del Cittadino per cui è riattivata anche la possibilità di prenotare, disdire e spostare la propria prenotazione direttamente accedendo al sito istituzionale e all’apposita già nota sezione “CUPonline”; le visite domiciliari, nelle more di specifiche ulteriori indicazioni, permangono erogabili solo per prestazioni ritenute indifferibili, concordate con lo Specialista e previa valutazione del rischio di contagio nell’ambito del nucleo familiare dell’Assistito.

I protocolli di accesso alle prestazioni ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali sono quelli indicati negli atti di indirizzo assessoriali, attivati presso le Strutture ambulatoriali. Si ribadisce l’invito ai Cittadini ad adeguarsi alle indicazioni volte al distanziamento sociale nell’ambito delle Strutture Ambulatoriali e a rispettare gli orari indicati nella prenotazione al fine di evitare assembramenti, contribuendo a facilitare le operazioni di pre-triage prima della prestazione.

È immodificata la possibilità di effettuare le prenotazioni tramite il Call Center, al numero 800.67.99.77 da telefono fisso e al numero 0935/520.810 da telefono cellulare – tutti i giorni dalle 8.15 alle 17.00, o tramite le Farmacie aderenti alla convenzione con l’Azienda Sanitaria (elenco disponibile sul sito internet istituzionale aziendale (www.aspenna.it).