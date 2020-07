Altro capitolo dello scontro Volpe – Magalli

Aveva fatto discutere – e anche molto – il messaggio con cui Giancarlo Magalli ha voluto commentare i cattivi indici di share di Ogni Mattina, il nuovo programma condotto da Adriana Volpe: ora però è arrivata anche la risposta della conduttrice, che è sbottata in diretta contro il suo ex collega. Cosa gli avrà mai detto?

Andiamo con ordine. Giancarlo Magalli aveva commentato lo 0.9% di share raggiunto da Ogni Mattina, con un messaggio su Facebook, nel quale aveva inserito l’emoji della faccina che invita al silenzio. Un messaggio chiaro e forte accompagnato dalla frase: “Chi deve capire capisce. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Ecco che quindi, in diretta a Ogni Mattina, Adriana Volpe ha dato una risposta piccata allo stesso Magalli, lanciando un importante messaggio.

“Vorrei fare una replica a un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto – ha esordito la conduttrice – In questo messaggio c’era un emoticon, un gesto in cui si dice stai zitta… Caro Giancarlo questo gesto, questo shhh non me lo fai… Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai nemmeno oggi…”

Poi, ci è andata giù con forza, rimarcando con forza la volontà di proseguire in questa sua nuova avventura su Tv8: “Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e in cui credo… E tu caro Giancarlo con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto delle donne… E questo non te lo permetto…”

Insomma, questa risposta è l’ennesima puntata della telenovela che ormai da anni vede Giancarlo Magalli e Adriana Volpe l’uno contro l’altra. A questo punto c’è solo da attendere la controreplica del conduttore de I Fatti Vostri…

