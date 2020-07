Come cambierà il Palio dei Normanni per adattarsi alle norme anti-covid19? Alcune indiscrezioni

Da mesi si ci chiede se quest’anno assisteremo al Palio dei Normanni o dovremmo rassegnarci a rinviare al 2021 la sessantacinquesima edizione della ricostruzione storica. L’assessore al Turismo Ettore Messina mantiene il più stretto riserbo anche perché non sono ancora chiare quali disposizioni nazionali e regionali anti-covid19 verranno applicate in relazione agli eventi sportivi, alle feste e alle ricostruzioni storiche che si svolgono in Sicilia.

Nonostante la mancanza ufficiale di notizie proviamo ad anticipare quali potrebbero essere le soluzioni praticabili, utilizzando le poche indiscrezioni che siamo riusciti a raccogliere e precisando che non vi è nulla di deciso anche se si sono già svolte alcune riunioni a cui hanno preso parte i quartieri e la regista del Palio Gisella Calì.

La manifestazione si dovrebbe svolgere sempre in tre giorni ma salterebbe la location che tradizionalmente viene usata per la Consegna delle Armi ovvero la piazza antistante il teatro Garibaldi. Sia la stessa Consegna delle Armi che la Consegna delle Chiavi della Città al Conte Ruggero avverrebbero in piazza Cattedrale. Ovviamente nessun corteo sfilerà per le vie della città e nell’idea degli organizzatori ci sarebbe quella di creare uno spettacolo che, rispettando le distanza sociali tra gli attori, dovrebbe alternare momenti recitati con alcune clip video da registrare in questi giorni e proiettate su grandi schemi montati nella piazza. Voci narranti e immagini spettacolari dovrebbero fare da contrappunto alla recitazione di una ventina di attori. Pubblico contingentato e pagante in piazza Cattedrale e una solida diretta streaming. Ci saranno in ogni caso pochissime comparse e i musici dovranno mantenere distanze adeguate nelle loro esibizioni.

Al campo sportivo per la Quintana del Saraceno l’unica differenza, a parte ovviamente la mancanza di comparse, dovrebbe essere il numero chiuso di spettatori paganti ma potrebbe anche essere necessario , in base alle indicazioni che arriveranno, fare disputare la giostra senza pubblico. Anche questa fase della manifestazione sarà trasmessa in streaming e sarà visibile su cellulari, computer, smart tv e attraverso il dispositivo chromecast. Quelle riportate sono solo indiscrezioni che speriamo presto vengano confermate.