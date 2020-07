Piazza Armerina – Ordinanza del sindaco, chiusi i sentieri dei boschi Bellia

Dovrebbero partire nei prossimi i giorni i lavori di messa in sicurezza dei percorsi e dei sentieri di Contrada Bellia e Santa Caterina. Nel frattempo il sindaco Nino Cammarata ha emesso l’ordinanza di divieto di accesso al pubblico della zona interessata dai lavori. Sui luoghi, in base a quanto aveva anticipato il sindaco, dovevano essere indicati dei percorsi alternativi per gli sportivi ma di questa indicazione non troviamo traccia nell’ordinanza.