Enna – Lavori di riqualificazione della Panoramica. L’On. Lantieri “Frutto del mio grande impegno”

Comunicato Stampa On. Luisa Lantieri

“Era il novembre del 2017 quando, da assessore agli Enti Locali, annunciavo il finanziamento per oltre 9 milioni di Euro per lavori sulla Sp28, la cosiddetta Panoramica. Oggi come allora ritengo di fondamentale importanza l’intervento su questa strada provinciale non solo per Enna ma anche per l’intero Libero Consorzio e sono particolarmente orgogliosa anche perché, attraverso il decreto regionale 459 del 9 novembre del 2017, si sbloccava un iter per un’opera ferma al palo da diversi anni, nonostante fosse ritenuta indispensabile ai fini della viabilità dell’ennese. Purtroppo la burocrazia ha ritardato l’inizio dei lavori e, da questo punto di vista, credo che la politica abbia preso coscienza della necessità di ottimizzare i tempi dei procedimenti amministrativi come dimostra l’approvazione del disegno di legge regionale sulla semplificazione.

“Voglio ringraziare S.E. il Prefetto per il suo impegno in relazione alle tante problematiche del Consorzio ed in particolare quelle relative alle infrastrutture ma anche per avere evidenziato che è possibile trovare soluzioni e realizzare le opere. Ringrazio anche l’attuale commissario dell’ex provincia, il dottor Girolamo Di Fazio, che ha voluto sottolineare il mio impegno per sbloccare la riqualificazione della Panoramica.

In conclusione voglio nuovamente esprimere la mia grande soddisfazione per aver contribuito con il mio lavoro in maniera determinante a questo obiettivo. Dispiace solo vedere che vi sia qualcuno che invece di riconoscere il mio impegno e la mia determinazione pensi a strumentalizzare a proprio vantaggio questo successo che è un risultato legato al mio modo di intendere e fare politica ovvero con i fatti e interpretando i bisogni della collettività. Per questo motivo continuo con regolare quotidianità e impegno a monitorare tutte le criticità della provincia e a intervenire con tutte le mie energie per la soluzioni di piccoli e grandi problemi.

On. Luisa Lantieri