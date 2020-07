Piazza Armerina – Il sanatorio abbandonato della Bellia: un video del gruppo Urbex Sicilia Abbandonata lo racconta

Alla ricerca di ambienti dimenticati e strutture abbandonate un gruppo di “esploratori” si è imbattuto nel nostro sanatorio la cui struttura incompleta si erge all’interno dei boschi della Bellia in uno stato di completo abbandono.

Il video sul sanatorio di Piazza Armerina non è l’unico realizzato da Urbex Sicilia Abbandonata ma si tratta di un vero e proprio format narrativo di cui ci parla il suo ideatore Fabrizio Ruggieri: “tutto è nato due anni fa nel aprile del 2018 dando vita a un sogno che avevo da bambino ovvero quello di vivere avventure esplorando antichi casolari, ville abbandonate in poche parole la Sicilia misteriosa. Ho dato vita a questa pagina che gestisco su Facebook Urbex Sicilia Abbandonata per poi creare un canale anche su YouTube. Oltre che esplorare raccontiamo le storie delle strutture che visitiamo e cerchiamo di ricostruire le leggende che di solito circondano luoghi così misteriosi”.

Guardando il video si può comunque cogliere l’originalità della narrativa che oscilla tra il documentario, la narrazione storica e il racconto di una gita fuori porta. Un mix che rende ancor più intrigante e coinvolgente la visione. Fabrizio Ruggeri è l’ideatore dei video di cui cura anche le riprese e il montaggio ad aiutarlo nella sue passeggiate ci sono Enzo Ventura che si occupa di riprese oltre che a controllare il drone, Melania Scofani e Monia Rosano che si alternano come narratrici.

IL CANALE YOUTUBE DI URBEX SICILIA ABBANDONATA