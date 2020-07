Il caso della cooperativa Ippocrate, Piazza 2.0: nessun danno per i lavoratori del centro

COMUNICATO STAMPA

La lista civica Piazza 2.0 costituita da operatori del settore turistico della città di piazza armerina, nata insieme all’attuale amministrazione Cammarata con il chiaro intento di portare avanti un progetto di sviluppo e riqualificazione del centro storico, avendo appreso la notizia dello spostamento del centro di accoglienza per migranti, da poco aperto in via Garibaldi, appoggia la scelta dell’amministrazione Cammarata da sempre coerente con il proprio programma elettorale. Il gruppo tiene a precisare che non è mai stato messo in discussione il “valore dell’accoglienza” ne è prova l’intensa e proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale, la città e i ragazzi dello Sprar. Siamo certi infine che lo spostamento del suddetto centro presso altra sede non possa pregiudicare il mantenimento dei livelli occupazionali della cooperativa.

Coordinamento lista civica Piazza 2.0