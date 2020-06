L’on. Luisa Lantieri incontra i vertici del Sicilia Outlet Village di Agira

Presso il Sicilia Outlet Village di Agira ho incontrato i vertici per parlare di sviluppo concerto e realizzabile. Come ha affermato l’Amministratore delegato, Nicola Sanfilippo, il 2019 si è chiuso con 2 milioni e mezzo di visitatori offrendo ad oggi lavoro a circa mille persone.Ho richiamato l’attenzione sull’importanza del nostro territorio perché ricco di risorse paesaggistiche, turistiche, culinarie che però spesso non sono collegate in un sistema che ne permetta una gestione coordinata. L’outlet può essere sicuramente un volano per la ripartenza anche per la sua vocazione internazionale che deve essere sfruttata collegando a tale circuito i comuni che non possono più restare isolati. Occorre strutturare le risorse e le attrattive della Provincia di Enna unendole ai servizi e alle offerte.