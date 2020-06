Gagliano: Udc Tiziano: “Apprezzamento per progetto del nuovo CCR”

“Esprimo vivo apprezzamento per l’ ammissibilità a valutazione del progetto per la realizzazione del nuovo CCR di Gagliano Castelferrato da parte degli uffici regionali competenti. Il progetto prevede la realizzazione di nuovo Centro Comunale di Raccolta di rifiuti per un importo di 1.035.326,10. Speriamo adesso che possa essere finanziato, l’ impianto potenzia le infrastrutture del nostro territorio sul versante del riciclo dei rifiuti. Un sentito ringraziamento a quanti hanno dimostrato professionalità tecnica e impegno amministrativo.” Lo rende noto il commissario locale dell’ Udc di Gagliano Gastelferrato Pippo Tiziano. L’ Udc è rappresentato in Sicilia all’ Ars da sei deputati e nella Giunta regionale dall’ assessore alle Attività Produttive Mimmo Turano e dall’ Assessore ai Rifiuti Alberto Pierobon