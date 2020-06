Piazza Armerina – Istituita l’isola pedonale di Piazza G.B. Giuliano per la movida piazzese

Con un’ordinanza è stata dipsosta la chiusura al traffico veicolare (e conseguente divieto di sosta veicolare) della Via Intorcetta, Piazza Boris Giuliano (lato Enel), via Remigio Roccella (dall’incrocio di via Gen. Muscarà all’incrocio della Piazza B. Giuliano – sino al negozio Acquaesapone), via Mons. Palermo (dall’incrocio di via Chiarandà all’incrocio di via Intorcetta) tutti i venerdì, sabato e domenica dal 27 Giugno 2020 sino a 6 settembre 2020 e nei giorni d 10 e 14 agosto 2020, dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno successivo.

La chiusura delle strade avverrà con new jersey e/o transenne che alle ore 02,00 (e non oltre) dovranno essere rimosse a cura dei rappresentati delle attività commerciali istanti, pena la revoca della presente ordinanza, al fine di consentire la normale ripresa del transito veicolare per le vie/piazze oggetto di chiusura.