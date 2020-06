Piazza Armerina – Convocato il consiglio comunale per giorno 29 alle 18.00

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente per giorno 29-06-2020, alle ore 18:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. 1. Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art.251 del D.lgs. 267/2000 – Ricognizione diritti di segreteria afferenti i Servizi Demografici e Statistici dell’Ente;

2. Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’Art. 251 del D.lgs. 267/2000. Rivalutazione monetaria dei diritti di istruttoria approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 17-12-2014.