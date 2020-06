ASP – Chiusura del call center domani 26 giugno

Venerdì giorno 26 giugno p.v., il call center del CUP (centro Unico di Prenotazione) dell’ASP di Enna cesserà l’attività alle 16,00, non alle ore 17,00, per permettere l’aggiornamento della centrale telefonica dell’intero stabile dell’Azienda situato in viale Diaz n.49, via Calascibetta n.1. “Ci scusiamo per i disagi che potranno derivarne e che abbiamo cercato di ridurre al minimo – scrive il responsabile Medicina Specialistica e CUP, dr Francesco la Tona – anche in considerazione della delicata fase di riavvio delle attività ambulatoriali.”