Palermo – In Commissione Ambiente e Territorio si parla di Legge 16 e 5g. Presente l’ing. Sebastiano Lantieri

Si è riunita questa mattina a Palermo la quarta commissione regionale, Ambiente e Territorio, di cui fa parte in qualità di esperto l’Ing. Sebastiano Lantieri (a destra nela foto) . “E’ stata un mattinata di lavoro dedicata a due importanti temi – ha dichiarato il professionista piazzese – Il primo relativo alla Legge Regionale n. 16 del 10 agosto 2016, il secondo alla problematica del 5G”.

” La legge 16 – continua l’Ing. Lantieri – ha come oggetto il recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La necessità di adeguare la legge ad alcune sentenze e l’esigenza di integrare nella stessa alcune proposte migliorative avanzate da parte di deputati dell’ARS hanno permesso di elaborare il Disegno di Legge n. 669-140-453, di cui si è parlato stamani in commissione con l’obiettivo di restituire al governo del territorio un importante strumento legislativo”.

“Di ben altra natura è la problematica legata al 5G. Lo sviluppo e l’utilizzo di questa tecnologia promette interessanti sviluppi ma nel contempo occorre indagare su alcuni aspetti relativi all’impatto ambientale legato alle emissioni elettromagnetiche. L’assessore Salvatore Cordaro, con cui mi sono incontrato oggi – conclude l’Ing. Sebastiano Lantieri – ha confermato di aver parlato con tecnici e studiosi che lo hanno rassicurato dal punto di vista dei potenziali danni alla salute. Sarà questo l’argomento su cui ci confronteremo in commissione nei primi di luglio in un incontro al quale saranno presenti i maggiori esperti del settore”.