Enna, Viabilità provinciale: disco verde per la Sp 28 “Panoramica”

Con l’ultimo atto di stamane si è ufficialmente concluso l’iter burocratico amministrativo che porterà alla ricostruzione della Sp 28 la cosiddetta ” Panoramica”, crollata la prima volta nel lontano 2009. La conferenza dei servizi, convocata dal Genio Civile, che si è svolta alla presenza, tra gli altri, del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, del dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere Paolo Puleo e del responsabile unico del procedimento, l’urbanista, Giuseppe Vitale, ha approvato il progetto esecutivo. Nei prossimi giorni, probabilmente già nella prima decade di Luglio, saranno consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria la S.C.S Costruzioni edili Srl per la realizzazione del progetto integrato di ammodernamento dell’arteria di collegamento con il capoluogo.

Il progetto riguarda la ricostruzione del tratto crollato nel 2009 e nel 2015 e il consolidamento e miglioramento sismico dei viadotti esistenti. La ditta che si è aggiudicata i lavori per l’importo contrattuale di circa 4 milioni e 300 mila euro comprensivo degli oneri per la sicurezza e le spese di progettazione dovrà realizzare l’opera entro 320 giorni dalla consegna. ” Sono sinceramente soddisfatto- ha dichiarato il commissario straordinario Girolamo Di Fazio- perchè finalmente dopo quasi 12 lunghissimi anni si può riconsegnare alla Città e al territorio quella che è stata una strada simbolo anche sotto l’aspetto architettonico. Le arcate costruite allora dai tecnici della Provincia hanno, infatti, caratterizzato il paesaggio oltre ad avere assicurato un’ importante via di accesso per il capoluogo. Aprire un cantiere di lavoro in questo particolare momento storico- conclude Di Fazio- costituisce non solo una boccata di ossigeno per l’economia ma rappresenta anche un segno di speranza e di ripresa”.